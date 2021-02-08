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Фармакологическая компания Pfizer рассчитывает почти вдвое ускорить процесс производства вакцины против коронавируса, передает Укринформ.

Отмечается, что сейчас производство одной партии COVID-вакцины длится 110 дней. По данным издания USA Today, компания планирует сократить это время до 60 дней.

Таким образом можно будет ускорить прививки населения и помочь частично решить проблему нехватки вакцин.

Сейчас Pfizer производит каждую партию препарата поэтапно на трех заводах: начинает в Миссури, далее - в Массачусетсе и заканчивает в Мичигане.

Кроме того, по информации издания, Pfizer планирует увеличить объемы выпуска вакцины, добавив новые производственные линии на всех трех заводах.

 
ForUm

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