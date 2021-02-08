Более 1 миллиона граждан Украины не имеют прописки. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала «Украина 24».

Речь об этом зашла в ходе обсуждения инициативы о регистрации места проживания через смартфон.

«Более 1 миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу - ред.), она будет полудекларативная», - рассказал Федоров.

По его словам, чиновники не будут иметь права требовать штамп в паспорте.

«Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек», - сказал он.



