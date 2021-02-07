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В помещении ТЦ Майдан в Черновцах произошел взрыв, люди не пострадали. Об этом со ссылкой на полицию города сообщает издание Молодой буковинец в воскресенье, 7 февраля.

Взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. При этом от взрыва в помещении повылетали окна.

Теперь там работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы. По неподтвержденной информации, внутри торгового центра мог взорваться газовый баллон.
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