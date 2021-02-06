В квартире одной из пятиэтажек Львова произошел пожар. В результате инцидента погибла женщина, еще три человека госпитализировали.
Об этом информирует ГСЧС Украины во Львовской области.
Сообщение о возгорании пожарные получили в субботу, 6 февраля, в 00:18. Пожар произошел во Львове на улице Липовая Аллея на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
Когда спасатели приехали на место инцидента, вся квартира на первом этаже была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку. При осмотре задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей. Их вынесли на улицу и передали медикам с признаками отравления продуктами горения.
Также пожарные спасли ребенка, которого тоже доставили в больницу с такими же симптомами. Всего с задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух восемь человек. В результате пожара погибла женщина, мать хозяйки квартиры.
В 00:48 пожарные локализовали возгорание, а в 00:54 — полностью ликвидировали. В квартире огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил стены подъезда на площади 10 кв.м.
Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.
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