В квартире одной из пятиэтажек Львова произошел пожар. В результате инцидента погибла женщина, еще три человека госпитализировали.

Об этом информирует ГСЧС Украины во Львовской области.

Сообщение о возгорании пожарные получили в субботу, 6 февраля, в 00:18. Пожар произошел во Львове на улице Липовая Аллея на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

К месту происшествия направили спасателей трех государственных пожарно-спасательных частей Львова. К ликвидации пожара привлекли 24 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Когда спасатели приехали на место инцидента, вся квартира на первом этаже была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку. При осмотре задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей. Их вынесли на улицу и передали медикам с признаками отравления продуктами горения.

Также пожарные спасли ребенка, которого тоже доставили в больницу с такими же симптомами. Всего с задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух восемь человек. В результате пожара погибла женщина, мать хозяйки квартиры.

В 00:48 пожарные локализовали возгорание, а в 00:54 — полностью ликвидировали. В квартире огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил стены подъезда на площади 10 кв.м.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.