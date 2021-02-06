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Вакцинацию от коронавируса в ВСУ планируют начать в конце февраля 2021 года.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Сергей Халик в комментарии АрміяInform.

По его словам, сперва вакцину получат военнослужащие, которые находятся в зоне Операции объединенных сил. Также вакцинируют солдат, которые принимают участие в международных операциях.

В феврале вакцину от коронавируса получит и медперсонал.

Иммунизация от COVID-19 должна проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз COVID-вакцины.
ForUm

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