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Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. В то же время она призвала продолжать соблюдать ограничения.

Об этом Мария ван Керкхове сказала на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, ВОЗ ежедневно фиксирует сокращение выявляемых случаев заражения.

«Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи», - сказала ван Керкхове.

Также она подчеркнула, что важную роль в этом сыграла вакцинация.
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