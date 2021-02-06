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Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 5 февраля, в интервью телеканалу РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нам не нравится эскалация. Но такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень наших отношений до самого низкого за долгие годы», - сказал Боррель.

В то же время, он отметил необходимость в сотрудничестве в некоторых сферах.

«Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека», - сказал он.

Боррель отметил, что у России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы.

«И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством», - заявил он.

Напомним, во время визита Борреля в Москву РФ решила выслать трех европейских дипломатов.
ForUm

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