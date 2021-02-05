ПАО «Центрэнерго» призывает Кабминет Министров снизить цену поставок газа тепловым электростанциям компании и предоставить отсрочку оплаты, сообщает пресс-служба компании.

«Энергоблоки ПАО «Центрэнерго» не находятся в аварийных ремонтах. Все энергоблоки теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании являются исправными и по состоянию на 4 февраля 2021 работают с суммарной мощностью 2200 МВт * ч. В том числе, на 15:00 04.02.2021 Углегорской ТЭС - 3 энергоблока, 1 из них - с использованием природного газа; на Змиевской ТЭС - 5 энергоблоков, 2 из них - на газе; на Трипольской ТЭС - 3 энергоблока, из них 1 - на газе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подключение дополнительных блоков с использованием природного газа было необходимо для обеспечения стабильности энергосистемы.

«Остальные энергоблоков на угле не работают из-за перерасхода рекордных запасов топлива в ноябре-декабре 2020 года. Напомним, в тот период ТЭС ПАО «Центрэнерго» вынуждены были работать с превышением прогнозного баланса, доведенного Минэнерго, на 56%, пока значительная часть тепловой и атомной генерации находилась в ремонтах. По состоянию на начало отопительного сезона, 01.10.2020 г.., на складах ТЭС ПАО «Центрэнерго» хранилось 543000 тонн угля, что втрое превышало гарантированные запасы. Сверх плана было использовано 362 000 тонн угля», –подчеркнули в компании.

При этом отмечается, что 25 января была завершена процедура передачи одного из важных поставщиков угля для ПАО «Центрэнерго» - объединение «Добропольеуголь» в собственность государства. К сожалению, эта реорганизация имеет негативные последствия для ПАО «Центрэнерго». «В частности, на предварительный запрос ПАО «Центрэнерго» в ГП «Добропольеуголь» об отгрузке на ТЭС общества 20 тыс. т угля в январе и 200 тыс. т в феврале вместо ответа поступило встречная просьба о предоплате в размере 300 млн гривен «с целью запуска технологических процессов и выполнения обязательств по выплате заработной платы и налоговых и других обязательных платежей», при том - по цене 1780 грн/т, тогда как предварительно согласованная цена - 1450 грн/т без предоплаты», – заявили в компании.

«ПАО «Центрэнерго» заинтересовано в налаживании долгосрочного сотрудничества с ГП «Добропольеуголь», о чем компания информировала поставщика своим письмом и направила предложение о предоплате угля по согласованному графику, два раза в неделю. На что ответа пока не получено. Между тем, многочисленные обращения Минэнерго и ГП «Укрэнерго», для поддержания стабильности энергосистемы и поднятия нагрузки ТЭС выше коммерческого графика общества, ежесуточно ТЭС ПАО «Центрэнерго» сжигают до 9 млн кубометров природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к колоссальным убыткам для государственной тепловой генерации. Во избежание создания многомиллионных потерь и усиления дефицита ликвидности из-за отсутствия доступа к кредитным ресурсам, с целью сохранения энергетической безопасности Украины, ПАО «Центрэнерго» обращалось к правительству с просьбой способствовать пересмотру условий поставки газа для ПАО «Центрэнерго» в части цены и отсрочки оплаты государственным поставщиком», – говорится в сообщении.

Также государственная энергогенерирующая компания ожидает содействия правительства в не выполнении операторами ГРМ начисления стоимости превышения заказанной мощности, поскольку «Центрэнерго» не планировало использование таких значительных объемов природного газа в своей обычной хозяйственной деятельности и считает эту ситуацию форс-мажором, а все сверхурочные расходы газа совершены на выполнение команд диспетчеров НЭК «Укрэнерго» о включении в работу дополнительного оборудования общества.

«Пока ни одного решения по поднятым вопросам, к сожалению, нет. Следовательно, ПАО «Центрэнерго» - единственная генерация, которая выполняет требования диспетчеров ОСП по поддержанию стабильности энергосистемы и сохранению энергетической безопасности государства ценой собственных экономических потерь», – сказано в сообщении.

Напомним, в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг заявили, что ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.