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Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон по уровню распространения COVID-19.

В списке указаны данные относительно 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране. В Украине по состоянию на 5 февраля этот показатель составляет 142,3.

К «красной» зоне относятся 80 стран, среди которых Португалия, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Монако, Словения, США, а также все соседи Украины.

Так, туда попала Молдова с показателем 172,3, до 29 января оставалась в «зеленой» зоне.

В «зеленую» зону вошли Греция, Болгария, Турция, Норвегия, Финляндия, Египет, Казахстан и др.
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