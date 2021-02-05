также в разделеОбщество
Похищение командующего ССО, вербовка и диверсии: разоблачены украинские разведчики-агенты ФСБ
У Олега Сенцова родилась дочь 14
СБУ сообщила о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм 21
«Схемы» узнали, как Зеленский отмечал день рождения во время карантина 26
ООС: Боевики оборудуют позиции в районе Крымского 14
Во Львове осквернили памятник Бандере 39
В Украине за сутки – почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 21
В Украине впервые сообщили о подозрении «вору в законе» 20
4 февраля. Картина дня 18
Российская пропагандистка предлагает работу сотрудникам закрытых телеканалов 15
Шестерых черкасских правоохранителей будут судить за преследования активистов в 2014 31
Инфекционист прогнозирует еще несколько волн COVID-19 в Украине 16
Экс-главе ГПЗКУ сообщили о подозрении 18
В Киеве открыли крупнейший в Украине сервисный центр МВД 35
Названа стоимость лечения коронавируса в Украине 95
Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске по «Укрнафте» 164
Объявлена песня от Украины на Евровидение-2021 48
Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице 33

Компания Pfizer в ближайшее время подаст документ на регистрацию своей вакцины в Украине. Вакцинация в Украине будет добровольной и бесплатной.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Вчера состоялся телефонный звонок со штаб-квартирой Pfizer, и мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины Pfizer в Украине. Подчеркиваю, что вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом. Недавно народные депутаты проголосовали, а президент Украины подписал закон, который позволяет проводить регистрацию вакцины против COVID-19 по упрощенной процедуре», - сказал Ляшко.

Он напомнил, что первый транш вакцины от глобальной инициативы COVAX Украина получит в феврале в количестве 117 тыс. доз, и подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

«В Украине вакцинация против COVID-19 начнется в феврале, будет добровольной и бесплатной», - сказал Ляшко.

Это количество вакцины, по словам Ляшко, сразу будет распределено для вакцинации медицинских работников, а также работников учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги