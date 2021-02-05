Компания Pfizer в ближайшее время подаст документ на регистрацию своей вакцины в Украине. Вакцинация в Украине будет добровольной и бесплатной.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Вчера состоялся телефонный звонок со штаб-квартирой Pfizer, и мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины Pfizer в Украине. Подчеркиваю, что вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом. Недавно народные депутаты проголосовали, а президент Украины подписал закон, который позволяет проводить регистрацию вакцины против COVID-19 по упрощенной процедуре», - сказал Ляшко.

Он напомнил, что первый транш вакцины от глобальной инициативы COVAX Украина получит в феврале в количестве 117 тыс. доз, и подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

«В Украине вакцинация против COVID-19 начнется в феврале, будет добровольной и бесплатной», - сказал Ляшко.

Это количество вакцины, по словам Ляшко, сразу будет распределено для вакцинации медицинских работников, а также работников учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью.