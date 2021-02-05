28-летнему «вору в законе» по кличке «Гига Озургетский» и двум «смотрящим» сообщили о подозрении. Им инкриминируют сразу две введенные статьи Уголовного кодекса: распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе «вора в законе» (ч. 3 ст. 255-1) и участие в проведении «сходки» представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние (ч . 1 ст. 255-2), сообщил первый заместитель председателя Национальная полиция Украина Евгений Коваль.

«На сегодняшний день это первое подозрение «вору в законе» - он, кстати, самый молодой представитель криминального мира такого уровня. Был «коронован» в 2013 году в Греции. В марте 2020 приговорен к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство. Наказание отбывает в Новгород-Северской исправительной колонии № 31. Собственно там он установил и распространил свое преступное влияние, назначал так называемых «смотрящих», решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета, распределял незаконно полученные средства», - рассказал он.

По данным полиции, «вор в законе» назначил среди осужденных двух так называемых «смотрящих», которые отвечали за поступление и распределение материальных благ и средств на нужды осужденных. Последних приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение убийств, похищений, вымогательств и разбоев.

В дальнейшем между ними возник конфликт. Чтобы его решить, после получения согласия «Гиги Озургетского», организовали преступное собрание ( «сходку»). 15 января 2021 на территории учреждения состоялось собрание с участием подозреваемых и еще 13 осужденных, где последние выразили недоверие одному из так называемых «смотрящих» за его поведение.

По результатам преступного собрания «Гига Озургетского», подчеркивая свой статус «вора в законе», оставил за доверенным лицом его статус и гарантировал присутствующим, что он, как и все, будет придерживаться воровских традиций. Также призвал всех присутствующих обращаться к нему как к «вору в законе» в случае возникновения спорных вопросов и конфликтов.

Благодаря кропотливой работе оперативников и следователей центрального аппарата Национальной полиции, сотрудников полиции ГУНП в Черниговской области и Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста и Офиса Генерального прокурора удалось собрать доказательства причастности криминалитета к противоправной деятельности.

В четверг, 4 февраля, 28-летнему «вору в законе» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 255 - 1 (распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе «вора в законе») и ч. 1 ст. 255 - 2 (участие в проведении преступного собрание (сходки) представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние, для координации преступной деятельности, в том числе распределения сфер преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. Его доверенным лицам – 36-летнему и 46-летнему – так называемым «смотрящим» было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины. За содеянное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.