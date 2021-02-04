По материалам СБУ сообщено о подозрении в растрате средств бывшему руководителю общества АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

По предварительным данным следствия, чиновник, который является гражданином Великобритании, организовал противоправный механизм растраты средств государственной корпорации.

Из-за его действий государству нанесен материальный ущерб на более 9 млн грн. Следователи подозревают экс-чиновника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Разоблачение неправомерных действий проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины по процессуального руководства Офиса генпрокурора.