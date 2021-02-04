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Стокгольмский арбитраж отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице как владельцам 40,1% акций ПАО «Укрнафта» в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд плюс проценты, признав отсутствие своей юрисдикции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Супер мега победа в Стокгольмском арбитраже! Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью», – написал он в Facebook.

Еще в 2015 году три кипрских оффшорных компании («Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited»), конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов и Палица, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина.

«Для лучшего понимания масштаба требований: оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий», - отметил министр.

Основаниями своих требований истцы указывали:

• неоднократный отбор из газохранилищ НАК «Нафтогаз Украины» газа, принадлежавшего ОАО «Укрнафта», для нужд населения по заниженной цене (в т.ч. вследствие решений НКРЭ/НКРЭКУ) или безвозмездно вообще, как утверждают истцы;

• невыполнение ПАО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» решений украинских судов, вступивших в силу, о возвращении части отобранного газа ОАО «Укрнафта»;

• резкое повышение ставки платы за пользование недрами для добычи газа;

• принятие Верховной Радой Украины Закона Украины от 19.03.2015 № 272-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (относительно снижения кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах).

«Решения Стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось. Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это произошло – арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 млрд», - резюмировал Малюська.
ForUm

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