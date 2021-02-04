Один из старейших и самых известных сервисных центров МВД буде принимать граждан по другому адресу. С сегодняшнего дня сервисный центр МВД № 8041, который работал в г. Киеве на ул. Туполева, 19, переехал в современное просторное помещение на ул. Победы, 20 в Святошинском районе Киева.

Сервисный центр предоставляет более 1000 услуг на день и одновременно обслуживает до 30 клиентов, сообщила пресс-служба МВД.

«Сервисный центр МВД на Туполева имеет давнюю историю, датированную еще 1943 годом. Уже 77 лет старейшее учреждение осуществляет регистрационные операции авто. Теперь старое помещение в прошлом. В обновленных сервисных центрах МВД работаем только с новыми подходами к оказанию услуг - по принципам клиентоориентированности, «единого окна» и экстерриториальности», - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Среди основных преимуществ обновленного центра – расширение перечня услуг, просторный open space – более 2000 м², использование современных технологий и клиентоориентированный персонал, большая общая площадь территории – 3,5 га, заезд с двух направлений (ул. Мельниченко и ул. Победы), территория автодром для сдачи экзаменов, вместительная площадка для экспертов (вмещает более 50 автомобилей, в частности, крупногабаритных), парковка для 600 авто, 850-дюймовый LED экран электронной очереди.

На первом этаже находится большой зал, где предоставляются услуги по регистрации транспортных средств, выдаче справок о несудимости, выдаче свидетельств о допущении транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также по предоставлению выписки из Единого государственного реестра транспортных средств.

На втором этаже осуществляется обмен и восстановления водительского удостоверения. В помещении установлен терминал электронной очереди, в котором после завершения карантина посетители будут получать талоны электронной очереди на текущий день. Пока же услуги предоставляются по предварительной записи через функционал электронной очереди на сайте Главного сервисного центра МВД. В новом сервисном центре МВД предусмотрены удобства для маломобильных групп населения и посетителей с детьми. Здесь установлена ​​вебкамера, с помощью которой на официальных сайтах сервисных центров МВД в онлайн-режиме можно посмотреть процесс обслуживания и загруженность.