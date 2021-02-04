Верховная Рада приняла новую редакциею закона «О финансовом лизинге», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВО

За соответствующий законопроект №1111 проголосовали 279 народных депутатов.

Закон определяет общие правовые и организационные основы финансового лизинга в Украине в соответствии с международно-правовыми стандартами в этой сфере.

Законом дано определение «финансовый лизинг», согласно которому «финансовый лизинг - вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется в соответствии с договором финансового лизинга на срок и за плату, определенные таким договором, передать лизингополучателю во владение и пользование как объект финансового лизинга имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем, или имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями, и предполагает наличие хотя бы одного из признаков финансового лизинга, установленного настоящим законом».

Согласно закону, отношения между лизингодателем и лизингополучателем, возникающие на основании договора финансового лизинга, регулируются положениями Гражданского кодекса, Хозяйственного кодекса с учетом особенностей, установленных законами Украины по вопросам регулирования деятельности по предоставлению финансовых услуг, настоящим Законом и другими законами Украины, а также принятыми на их выполнение нормативно-правовыми актами.

Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины согласно закону Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», настоящего закона и иных законодательных актов.

Законом определены признаки финансового лизинга.

Согласно закону, «лизинг считается финансовым, если к лизингополучателю переходят все риски и вознаграждения (выгоды) по пользованию и владению объектом финансового лизинга и выполняется хотя бы одно из следующих признаков (условий):

объект финансового лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75 процентов его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании договора финансового лизинга, или иного договора, определенного договором финансового лизинга, в течение срока действия договора финансового лизинга приобрести объект финансового лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене и на условиях, предусмотренных таким договором финансового лизинга или иным договором, определенным договором финансового лизинга;

сумма лизинговых платежей на момент заключения договора финансового лизинга равна первоначальной стоимости объекта финансового лизинга или превышает ее,

балансовая (остаточная) стоимость объекта финансового лизинга на момент окончания срока действия договора финансового лизинга, предусмотренного таким договором, составляет не более 25 процентов первоначальной стоимости (цены) такого объекта финансового лизинга по состоянию на начало срока действия договора финансового лизинга и тому подобное.

Законом определены объекты финансового лизинга. Объектом финансового лизинга может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и соответствует критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и относительно которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг.

Законом установлено, что не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества».