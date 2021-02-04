На станции Кагамлыцкая в Полтавской области сошли с рельсов три пустых цистерны, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.
Инцидент произошел сегодня около 6 утра во время маневровых работ с пустыми вагонами нерабочего парка. Пострадавших и травмированных в результате инцидента нет. Вследствие происшествия в пути задержались пригородные поезда №6688 Ромодан-Кременчуг на 2 часа 30 минут и №6684 Ромодан - Кременчуг на один час 26 мин.
Проводятся работы по установке цистерн на пути.
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