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На станции Кагамлыцкая в Полтавской области сошли с рельсов три пустых цистерны, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Инцидент произошел сегодня около 6 утра во время маневровых работ с пустыми вагонами нерабочего парка. Пострадавших и травмированных в результате инцидента нет. Вследствие происшествия в пути задержались пригородные поезда №6688 Ромодан-Кременчуг на 2 часа 30 минут и №6684 Ромодан - Кременчуг на один час 26 мин.

Проводятся работы по установке цистерн на пути.

 
ForUm

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