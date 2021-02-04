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Во Львове 39-летний полицейский, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, совершил столкновение с другим автомобилем, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП произошло 3 февраля около 19:00 на улице Венгерской во Львове. Предварительно установлено, что полицейский за рулем автомобиля Skoda не придерживался бокового интервала и столкнулся с автомобилем Кiа, которым управлял 43-летний житель Львова. В результате никто не пострадал.

Также установлено, что водитель Skoda управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские составили административные протоколы по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ст. 130 (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«По факту совершения сотрудником полиции ДТП и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения назначено служебное расследование, по результатам которого он будет уволен из полиции», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

 
ForUm

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