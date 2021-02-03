также в разделеОбщество
Ветерана АТО «Фортуну» отпустили под домашний арест 8
Большинство украинцев поддерживают обслуживание на украинском 8
Медики в школах получат доплаты в размере 20% оклада 8
Опрос показал уровень поддержки «тарифных протестов» 18
Оттепель на Закарпатье может привести к лавинам и подтоплениям 10
CБУ прикрыла конвертцентр с оборотом 5 млрд 13
В Украине повысили штрафы за нарушение пожарной безопасности 10
Минкультуры попросит YouTube закрыть страницы 112 Украина, NewsOne и ZIK 24
Кабмин планирует вернуться к адаптивному карантину 18
Баканов: Свобода слова заканчивается там, где начинается посягательство на суверенитет Украины 30
Украина ввела санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты РФ 35
Горсовет Николаева призывает принять закон о коллаборационизме 14
Спасатели снова искали сноубордистов в Карпатах 9
Задержали наркодельца-иностранца на попытке дискредитации сотрудника СБУ 18
Министр культуры приветствует блокирование телеканалов 15
СМИ: Санкции против Козака ввели из-за поставов угля из ОРДЛО 71
ОП: Заблокированные телеканалы использовались для пропаганды 25
В Украине – 3285 новых случаев COVID-19 и более 10 тысяч выздоровлений 16

Процесс иммунизации украинцев вакциной от COVID-19 начнется в феврале и уже в ближайшие недели Украина получит вакцины компании Pfizer/BioNTech. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета Министров 3 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Речь идет о 117 тыс. доз вакцины в рамках программы COVAX, которые будут использованы в первую очередь для прививки врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом», - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что эта партия доз вакцины от Pfizer/BioNTech - это только старт, и уже в феврале - начале марта ожидаются значительно больше поставки.

«К нам будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах. Уверяю, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную вакцину, будет предоставлена ​​эта возможность в соответствии с национальным планом вакцинации», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что инфраструктура для организации самого процесса вакцинации уже подготовлена ​​и будет разворачиваться постепенно.

«В Украине в целом будут работать полтысячи мобильных бригад, которые будут осуществлять вакцинацию. Первые 50 начнут работу уже в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, на начальном этапе будет развернуто 1500 кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах», - отметил Денис Шмыгаль.

В целом, по словам премьер-министра, будут работать более 4 тыс. кабинетов прививок по всей стране.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги