Процесс иммунизации украинцев вакциной от COVID-19 начнется в феврале и уже в ближайшие недели Украина получит вакцины компании Pfizer/BioNTech. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета Министров 3 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Речь идет о 117 тыс. доз вакцины в рамках программы COVAX, которые будут использованы в первую очередь для прививки врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом», - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что эта партия доз вакцины от Pfizer/BioNTech - это только старт, и уже в феврале - начале марта ожидаются значительно больше поставки.

«К нам будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах. Уверяю, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную вакцину, будет предоставлена ​​эта возможность в соответствии с национальным планом вакцинации», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что инфраструктура для организации самого процесса вакцинации уже подготовлена ​​и будет разворачиваться постепенно.

«В Украине в целом будут работать полтысячи мобильных бригад, которые будут осуществлять вакцинацию. Первые 50 начнут работу уже в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, на начальном этапе будет развернуто 1500 кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах», - отметил Денис Шмыгаль.

В целом, по словам премьер-министра, будут работать более 4 тыс. кабинетов прививок по всей стране.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.