Судьи Конституционного суда Михаил Литвинов и Александр Касминин обратились в Окружной административный суд города Киева по поводу взыскания с государства зарплаты, не полученной за время карантина.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге в парламенте заявил представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, «сумма иска составляет миллион триста тысяч с копейками».

«То есть тех 4,5 миллиона гривен, которые судья получает в течение года, недостаточно, и они решили на основании собственного решения от 28 августа 2020 года взыскать с государства несколько миллионов гривен», – отметил Вениславский.