Судьи Конституционного суда Михаил Литвинов и Александр Касминин обратились в Окружной административный суд города Киева по поводу взыскания с государства зарплаты, не полученной за время карантина.
Как передает Укринформ, об этом на брифинге в парламенте заявил представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
По его словам, «сумма иска составляет миллион триста тысяч с копейками».
«То есть тех 4,5 миллиона гривен, которые судья получает в течение года, недостаточно, и они решили на основании собственного решения от 28 августа 2020 года взыскать с государства несколько миллионов гривен», – отметил Вениславский.
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