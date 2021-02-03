Команда ВОЗ, которая расследует в китайском Ухане происхождение коронавируса COVID-19, заявила, что получает данные, «которые ранее никто не видел». Ученые также не исключает возможности того, что вирус смог вырваться на свободу из уханьской лаборатории.

Об этом рассказал Sky News доктор Питер Дашак, который входит в миссию исследователей ВОЗ, передает УНИАН.

Миссия ВОЗ прибыла в Ухань более чем через год после начала первой вспышки, после неоднократных жалоб на проблемы с доступом. Но китайские ученые проводят собственное расследование происхождения COVID-19.

По словам Дашака, китайские специалисты готовы сотрудничать.

«Они делятся с нами данными, которые мы раньше не видели. Которые никто раньше не видел. Они открыто говорят с нами о любом возможном пути», - подчеркивает член команды ВОЗ.

В ближайших планах команды ВОЗ намечен визит в Уханьский Институт вирусологии. Там работали с коронавирусами, но ученые Института опровергают любые теории о том, что вирус вырвался оттуда в результате утечки.

Доктор Дашак, однако, пока не отбрасывает такую возможность.

«Мы осведомлены о гипотезах о возможной причастности лаборатории и мы определенно собираемся задать вопросы обо всех ключевых аспектах [работы] Уханьского Института вирусологии», - отметил он.

«Если есть данные, которые ведут к каким-либо гипотезам, мы будем следовать за данными, мы будем следовать за доказательствами. Если они ведут на рынок морепродуктов и к цепочке охлаждения, мы последуем туда. Если они ведут нас на ферму для разведения диких животных или птичий рынок – мы последуем туда. Если они ведут нас в лабораторию – пойдем туда. Перед нами все варианты, и мы храним непредвзятость», - заключил он.

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые больные в Ухане посещали оптовый рынок «Хуанань» или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально «нулевого пациента» так и не было обнаружено.

В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран. Участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц из немецкого Института имени Робарта Коха заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

Команда уже посетила продуктовый рынок Baishazhou в Ухане. Там продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.