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В Киеве уменьшается количество больных гриппом и ОРВИ, сообщил этом мэр Виталий Кличко.

«Хочу отметить, что несколько уменьшается количество больных, у которых врачи диагностируют грипп и ОРВИ. По данным «Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины», на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 10 500 больных. Из них: более чем 7500 взрослых и более 3000 детей. Половина больных детей - школьного возраста», - сообщил Кличко.

По его словам, в медучреждения госпитализированы 573 человека, в том числе - 14 детей.  

 
ForUm

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