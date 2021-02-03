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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 330 больных коронавирусом. Умерли 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в столице 2392 летальных случая от вирусов. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 129 164», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр отметил, что в столице продолжается положительная динамика количества тех, кто преодолел коронавирус. За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 2370 человек. Всего излечились от вируса 73515 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 73, в Днепровском – 70 и в Деснянском районе – 67 случаев.

«Что касается госпитализированных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 26 процентов. В стационарах больниц столицы лечатся 1035 больных коронавирусом. Из них двое детей. В тяжелом состоянии - 704 пациента. Кислородную поддержку получают 843 человека. Под аппаратами ИВЛ - 25 больных», - сообщил Кличко.
ForUm

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