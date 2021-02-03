36% украинцев доверяют Александру Лукашенко, 26,7% - Джо Байдену и 14,4% - Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

При этом Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, не доверяют - 53,6%, затрудняются ответить - 7,6%, не знают – 2,7%. Баланс доверия к Лукашенко составляет (-17,6%).

Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% респондентов, не доверяют – 23,3%, затрудняются ответить – 25,4%, не знают – 24,6%. Баланс доверия к Байдену составляет +3,4%.

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 26,2% респондентов, не доверяют – 23,2%, затрудняются ответить – 22,9%, не знают – 27,6%. Баланс доверия к Макрону составляет +3%.

Президенту России Владимиру Путину доверяют 14,4% респондентов, не доверяют – 79,8%, затрудняются ответить – 5,6%, не знают – 0,3%. Баланс доверия к Путину составляет -65,4%.

Всего опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.