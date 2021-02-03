ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключила новые договора с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством цене – не выше 6,99 грн за кубометр. Еще 3 поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски, сообщила пресс-служба НАК.

Таким образом, Нафтогаз Трейдинг предоставит ресурс 29 компаниям с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей.

«Группа Нафтогаз обеспечила газом все заинтересованные сбытовые предприятия на условиях, позволяющих им работать в период действия предельных цен на газ. Большинство игроков рынка продолжают выполнять свои обязательства, чтобы сохранить лояльность потребителей. Нафтогаз им в этом помогает. Для нас важна каждая компания, обслуживает она 100 домохозяйств или 350 тысяч. Подчеркну, что абоненты сбытовых предприятий не становятся нашими клиентами. Именно поэтому мы и спрашиваем обезличенные данные, чтобы газ по фиксированной цене попал тем, кому он и предназначался – населению. Украине необходимо создать базу потребителей энергоресурсов, что позволяет оказывать адресную помощь наиболее незащищенным абонентам в период резких колебаний цен. Это станет финальным шагом на пути завершения реформы газового рынка Украины и при этом позволит эффективно реализовывать социальные механизмы защиты тех, кто в этом нуждается. Нафтогаз Украины, который обеспечивает газом напрямую 9% населения, будет продвигать эту идею и готов участвовать в ее реализации, с соблюдением норм о защите личной информации», - отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 января 2021 постановлением №25 ввел природный газ в перечень товаров, которые имеют существенное социальное значение, и установил ограничения цены на него при поставке бытовым потребителям на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля и на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.

По данным Госстата, в Украине насчитывается 11,6 млн бытовых потребителей газа. За 6 месяцев 2020 года они использовали 4,3 млрд куб м газа. Газ населению поставляют 60 сбытовых предприятий.