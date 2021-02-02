Верховная Рада приняла постановление «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны», сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Документ устанавливает 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Рекомендовано

Министерству культуры и информационной политики рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Министерству образования и науки Украины рекомендовано обеспечить проведение в учреждениях общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. А также включать соответствующие темы в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.