Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протоколы в отношении трех судей Конституционного суда.

Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков, сообщает «Украинская правда».

Речь идет о судьях Игоре Слиденко, Владимире Мойсаке и Ирине Завгородней. Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене уголовной статьи за недостоверное декларирование.

Относительно Завгородней вынесли еще один протокол - за недекларирование автомобиля мужа.

По процедуре теперь глава НАПК должен направить протоколы в КС на ознакомление, у судей будет неделя, чтобы подготовить свою позицию, и тогда документы можно будет передавать в суд.

В то же время срок привлечения судьи Завгородней за недекларирование истекает уже в середине февраля.