Вчера, 31 января, на автодороге Т 13-06 км 41 + 600 сообщением «Северодонецк-Новоайдар» на окраине пгт Новоайдар перевернулся грузовик, на обочину вылилась часть мазута, сообщила пресс-служба облполиции.

Последствия происшествия были ликвидированы работниками ГосЧС.

Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что 58-летний водитель, управляя грузовиком «DAF» с прицепом перевозил более 26 тонн мазута из Днипра на Счастьенскую ТЭС, не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание грузовика.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Данный факт зарегистрирован.

На водителя грузового автомобиля полицейскими составлен административный материал по ст.124 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества».