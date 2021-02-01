Министерство иностранных дел советует гражданам Украины воздержаться от посещения Мьянмы после сообщений о захвате власти в этой стране военными.

«В связи с объявлением чрезвычайного положения в Мьянме рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от поездок в эту страну», - сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Министерство просит украинцев, которые уже находятся в этой стране, сообщить о своем местонахождении посольству Украины в соседнем с ней Таиланде.

Напомним, военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию», государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.