также в разделеЭкономика
Кабмин определил, кто получит компенсацию за электроотопление 6
За выходные в Украине снова подорожал бензин 9
Переводы заробитчан выросли на $200 миллионов 8
Украина возобновила импорт электроэнергии из России 82
Китайский инвестор «Мотор Сич» раскритиковал санкции Украины 39
СБУ сообщила об обысках на месте собрания акционеров Мотор Сич 142
Президент расширил санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи» 109
В Украине реальная зарплата выросла на 10% 19
Минфин: Газсбыты могут потребовать компенсацию за сниженный тариф 17
Рада в первом чтении приняла закон о корпоратизации Укроборонпрома 13
На компенсации потребителям с электроотоплением выделили 1,4 миллиарда 54
Миссия МВФ проработает в Украине еще 7-10 дней 14
В Украине сократились долги по зарплатам 12
Укроборонпром разделят на два холдинга 19
ВР рекомендовала Кабмину вернуть льготный тариф за первые 100 кВт электроэнергии 41
Нардепы предлагают вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии 41
НБУ ликвидирует «Мисто Банк» 14
За полгода бытовые потребители переплатили газсбытам 8,4 миллиарда 33

Украина с начала текущего года по состоянию на 25 января исчерпала выделенные на 2021 квоты на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в страны Европейского Союза, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса.

Также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы, разделенного на части.

Кроме меда, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% на сахар, 24% на крупы и муку, 18% на обработанные томаты, 9% в крахмал, 8% на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.

По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них в первом полугодии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги