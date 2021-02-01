Украина с начала текущего года по состоянию на 25 января исчерпала выделенные на 2021 квоты на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в страны Европейского Союза, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса.

Также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы, разделенного на части.

Кроме меда, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% на сахар, 24% на крупы и муку, 18% на обработанные томаты, 9% в крахмал, 8% на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.

По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них в первом полугодии.