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В центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального. Его удалось спасти.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Инцидент произошел возле метро "Тверская" в центре российской столицы. Его удалось спасти, первыми в ситуацию вмешались прохожие. Сейчас он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с ожогами 60% тела.

Источники росСМИ утверждают, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. У него якобы "были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами", а сам поджог не связан с акциями протеста в Москве.

Напомним, 31 января протесты в поддержку Навального проходят в десятках городов России.
ForUm

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