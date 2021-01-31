В ходе акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России задержали уже более 3 тысяч человек. Силовики продолжают жестко разгонять протестующих.

По данным российского негосударственного правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, по состоянию на 16:00 задержали уже 3243 человек. Больше всего в Москве — 895, Санкт-Петербурге — 564 и Красноярске — 194. В общем сообщается о задержанных в более чем 80 городах. Среди задержанных есть журналисты.

Силовики бьют людей дубинками и применяют против них электрошокеры. Кроме того, в Санкт-Петербурге один из полицейских направил в сторону протестующих табельный пистолет.

В то же время во время столкновений с ОМОНом участники акций пытаются сопротивляться: в Москве силовиков забросали снежками, в Санкт-Петербурге — облили красной краской.

Участники акций в Москве отправились в СИЗО Матросская тишина, где находится Навальный. Однако там их разогнали силовики.

Напомним, 31 января протесты в поддержку Навального проходят в десятках городов России.