Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил использование тактики жесткого подавления акций протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
«США осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов и журналистов вторую неделю подряд. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в том числе Алексея Навального», — написал Блинкен в Twitter.
Напомним, что 31 января протесты в поддержку Навального проходят в десятках городов России. Уже более двух тысяч человек задержали, многих при задержании избили.