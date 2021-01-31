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В Украине завтра, 1 февраля, стартует регистрация на основную сессию ВНО-2021 (Внешнего независимого тестирования). В этом году оно будет проходить по новым правилам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования Украины.

Сообщается, что регистрация на участие в тестировании начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска с временем и местом проведения ВНО. Результаты тестов будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

График основной сессии:

21 мая - химия

24 мая - испанский, немецкий, французский языки

25 мая - английский язык

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта)

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература

4 июня - история Украины

7 июня - физика

10 июня - биология

15 июня - география

Согласно приказу Министерства образования, в этом году каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5 учебным предметам (раньше было не более четырех).

При этом будет отдельное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе. Также будет два уровня тестирования по математике.

Что касается учеников, которые получают полное среднее образование, то в 2021 году четыре предмета (добавилась математика) на ВНО будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации (по шкале 1-12 баллов):

украинский язык (все задачи сертификационной работы) или украинский язык и литература (субтест "Аттестационные задания")

математика

история Украины (субтест "Период XX - начало XXI века") или иностранный язык - по выбору;

один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык)

Те, кто выберут для прохождения ГИА математику и / или иностранный язык, оценка по 12-балльной шкале будет определяться в зависимости от уровня, на котором они этот учебный предмет изучали:

для тех, кто изучал математику и / или иностранный язык на профильном уровне, оценкой будет результат выполнения задач уровня стандарта и профильного уровня;

для тех, кто изучал математику и / или иностранный язык на уровне стандарта, оценкой будет результат выполнения задач уровня стандарта.
ForUm

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