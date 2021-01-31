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Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса и помочь менее преуспевающим государствам.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает ВВС.

По ее словам, сейчас 95% всех вакцинаций было проведено в 10 странах, в то время как только две страны с низким и средним уровнем доходов только начали программы иммунизации.

«Мы просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе», — отметила Харрис.

Напомним, президент уже подписал закон об ускоренной регистрации вакцин.
ForUm

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