Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса и помочь менее преуспевающим государствам.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает ВВС.

По ее словам, сейчас 95% всех вакцинаций было проведено в 10 странах, в то время как только две страны с низким и средним уровнем доходов только начали программы иммунизации.

«Мы просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе», — отметила Харрис.

Напомним, президент уже подписал закон об ускоренной регистрации вакцин.