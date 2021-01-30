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Один из главарей террористической группировки Исламское государство уничтожен в Ираке в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей военной коалиции под руководством США и Ирака.

43-летний Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен 27 января в районе города Киркук. Убиты были еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали иракские службы безопасности. Удар с воздуха нанесли военные США.

Как рассказал представитель коалиции полковник Уэйн Маротто, аль-Иссауи отвечал за разработку и передачу указаний боевикам ИГ и за помощь в расширении присутствия группировки на территории Ирака.

Маротто подчеркнул, что смерть аль-Иссауи является «серьезным ударом» для ИГ.
ForUm

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