Власти Чехии с субботы, 30 января, из-за пандемии закрыли границы для иностранцев. Попасть в страну теперь можно только в случае крайней необходимости, сообщает Чешское радио.

Отмечается, что въезд в страну будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Ограничение будет действовать до 15 февраля.

По состоянию на 29 января Чехия 20 в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Сейчас в стране 972 тысячи случаев болезни, 859 больных уже выздоровели, 16 072 умерло.

Напомним, Чехия вышла на первое место в ЕС по числу заболевших COVID-19.