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Чехия вышла на первое место среди стран Евросоюза по числу заболевших коронавирусом в пересчете на население. Так, в стране с населением 10,71 миллион на каждые 100 тысяч жителей приходится почти 1 513 новых случаев COVID-заражений за последние две недели, пишет ТАСС.

На втором месте оказалась Ирландия - 1 253 заразившихся на 100 тысяч граждан, на третьем - Словения с 1 171 инфицированным.

Чехия также входит в четверку стран Евросоюза, где фиксируется самая высокая смертность из-за COVID-19. Так, в стране за последние две недели скончалось 199 человек в пересчете на каждые 100 тысяч жителей.

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заболело 883 906 человек, умерли 14 215 граждан.
ForUm

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