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Из-за осложнения погодных условий на территории Украины остается ограниченным движение в трех областях. Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, в в Одесской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган.

Николаевская область - ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. Техника ГСЧС продолжает расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Анновка в направлении Одесской области.

Киевская область – ограничен проезд грузовых транспортных средств с целью недопущения создания пробок на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области.

К расчистке дорог привлечено более 1,5 тысячи единиц техники и почти 2 тысячи человек.

Напомним, последние выходные января будут снежными и морозными.
ForUm

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