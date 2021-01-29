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Завершающие выходные января обещают Украине осадки, гололед и сильный ветер. Будет преобладать снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области – дождь или мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем 31-го января – временная пауза в осадках в большинстве областей Украины.

Ночью умеренные морозы, -3-9 градусов, днем будет теплее, от 3 мороза до 3 тепла.

В восточных областях, на юге, а также в Днипре с районами предполагается теплая погода, днем ​​3 + 7 градусов.

В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, только днем ​​в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы поморозит, -5-8 градусов, днем ​​ожидается 0-3 градуса мороза. Ветер будет порывистым.

Февраль по Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.
ForUm

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