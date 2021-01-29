Ривненская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух лиц по факту покушения на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в особо крупных размерах и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украина). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Расследованием установлено, что в октябре 2020 священник с целью собственного обогащения вступил в преступный сговор со старшим инспектором одного из отделов полиции.

Согласно их плану, полицейский предложил своему коллеге – патрульному полицейскому должность начальника отдела полиции ГУ Нацполиции в Ривненской области, и заверил, что сможет решить вопрос о соответствующем назначении за 100 тыс. долларов США.

На самом деле выполнить свое обещание мужчины не могли и подобных намерений не имели. При получении первой части средств в сумме 21400 долларов США их задержали. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, при оперативном сопровождения Управления СБУ в Ривненской области.