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Во французских Альпах спасли мужчину, который попал под лавину и чудом сумел выжить, проведя более двух с половиной часов под снегом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

50-летний мужчина в четверг отправился на прогулку в снегоступах возле высокогорного горнолыжного курорта Валь-д'Изер с женой и двумя детьми без противолавинного оборудования.

«Благодаря мобилизации почти 100 человек... мужчина был найден живым после двух часов и 40 минут поисков», - сообщила полиция местного департамента Савойя.

Из-за глубины снега собаки-спасатели не смогли обнаружить след, но в конечном итоге мужчину нашла специализированная группа горной полиции, которая с помощью специального устройства обнаружила его мобильный телефон под толщиной снега.

«Я думаю, что это чудо», - сказал Александр Гретер из спасательной команды, добавив, что мужчина был найден на глубине 2,5 метров.

Шансы на выживание после более чем 20 минут в лавине обычно невелики. «Он был защищен деревом, это то, что не давало ему быть раздавленным льдом, который сошел вниз. Снег окружил его, но у него был воздушный карман», - пояснил спасатель.

Мужчина получил перелом бедра и был госпитализирован.

Подъемники в Альпах, где в январе выпали одни из самых сильных снегопадов за многие годы, в настоящее время закрыты из-за коронавирусных ограничений. Но гости отелей и местные жители могут заниматься пешим туризмом, кататься на беговых лыжах и ходить в снегоступах.
ForUm

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