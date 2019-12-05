На территории французских Альп западными спецслужбами обнаружена база 15 российских шпионов, которую те использовали для проведения операций в Европе.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Le Monde.

«Западные спецслужбы выяснили, что 15 российских шпионов использовали французские Альпы как базу для проведения операций по всей Европе. Эти агенты были сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми «мертвыми почтовыми ящиками», которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией», - говорится в сообщении.

Российские шпионы пользовались этой базой годами. Эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции.

Отмечается также, что западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие доказательства.

Как известно, спецслужбы западных государств обнаружили след этой шпионской группы при расследовании покушения на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь весной прошлого года.

Сообщается, что один из шпионов, связанных с этой горной базой, был, скорее всего, причастен к покушению на Скрипалей.