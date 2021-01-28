Президент Владимир Зеленский подписал указ № 28/2021, которым продлен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Соответствующие изменения внесены в указ президента от 29 января 2020 № 28 «О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 до 30 января 2021 с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.