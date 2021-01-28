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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики.

«Председательствующий сообщил о представлении премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении на должность министра энергетики Юрия Витренко», - сообщается на сайте парламента.

Он поручил профильному комитету рассмотреть этот вопрос во время перерыва, чтобы рассмотреть его в зале ориентировочно в 13:30.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
ForUm

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