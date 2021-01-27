Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» зарегистрирован под номером 4651 и определен как неотложный.

Напомним, 4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», которым за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

29 декабря 2020 на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование.