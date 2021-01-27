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Президент Владимир Зеленский отозвал для доработки свой проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

Как пишет  Украинская правда, на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики председательствующий Андрей Костин сообщил, что 27 января парламенту поступило письмо от Зеленского об отзыве его законопроекта №4288.

Таким образом рассмотрение этого документа был снято с повестки дня.

После одиозного решения КС об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства в октябре 2020 года Зеленский внес вышеуказанный законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

Проект закона содержал две статьи. Первой предлагалось признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов». Инициировалось возвращение редакцией закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 речь шла о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения, и о начале отбора новых судей.
ForUm

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