В Украине будет создан коммуникационный центр, который будет информировать население о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время панельной дискуссии «Вакцинация. Коррупция. COVID-19», передает Укринформ.

«Вопрос коммуникации является приоритетным в любом вопросе иммунопрофилактики, особенно с учетом того, что ВОЗ внесла антивакцинальные настроения в десятку крупнейших угроз для общественного здоровья в целом в этом веке. На предыдущем заседании операционного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям были утверждены коммуникационные рамки и принято решение создать коммуникационный центр на базе ЦОЗ. Коммуникационный центр будет с коммуникационным штабом межведомственным, к которому будут привлекаться все центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации», - сказал Ляшко.

Он отметил, что коммуникационный центр будет платформой, которая объединит в себе и ЮНИСЕФ, и ВОЗ, и других партнеров.

По его словам, она стартует с момента четкого понимания графика поставки вакцин, и четкого понимания, какой именно продукт приходит первым.

«Рассматривается вопрос запуска этой кампании по проведению общенационального форума с привлечением первых лиц государства. Он даст старт именно коммуникационной кампании», - добавил Ляшко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация начнется уже в феврале.