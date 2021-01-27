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По результатам международной спецоперации Офисом генерального прокурора совместно с сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в координации с Евроюстом и Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии разоблачена группа хакеров, осуществлявшая массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США.

По данным ОГП, группа хакеров из Украины с 2014 года, используя вредоносное программное обеспечение - так называемый вирус-шифровальщик («банковский троян»), предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Такими противоправными действиями был причинен ущерб банкам на сумму около 2,5 млрд долларов США.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространения или сбыта, а также завладения чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст . 190 УК Украины) проведена операция на территории Харькова и Харьковской области.

В ходе обысков обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность. Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.
ForUm

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