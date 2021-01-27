Кабинет Министров утвердил законопроект, которым предлагается с 2022 установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствование пенсионного законодательства и соответственно рост пенсионного обеспечения граждан. Этот вопрос больше не должно быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация», – отметил он.

Также, по словам премьера, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались.