По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии инсталляции «Взгляд в прошлое» в Киеве.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что День памяти жертв Холокоста важен как для истории нашей страны, которая во времена нацистской оккупации пережила трагедию Бабьего Яра, так и для всего мира. «Мы чтим сегодня всех жертв Холокоста, жертв трагедии Бабьего Яра, всех жертв Шоа», - сказал Зеленский.

Он отметил, что именно в этот день в 1945 году бойцы 1-го Украинского фронта начали освобождение концлагеря Аушвиц. «Поэтому мы сегодня чествуем и тех, кто сохранил жизнь многих евреев. Они стали и носят такое высокое звание – звание Праведников народов мира», - отметил президент.

Президент Израиля Реувен Ривлин в своем видеообращении поблагодарил Зеленского и главу наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Натана Щаранского за их вклад в чествование трагедии Холокоста.

Он отметил, что никогда в истории Европы не было такой масштабной и жестокой операции по уничтожению евреев за такое короткое время, как в Бабьем Яру. Президент Израиля подчеркнул, что нельзя забывать и игнорировать эти трагические события.

Как рассказал Натан Щаранский в своем видеообращении, нацисты убили 6 млн евреев, из них 1,5 млн – в Украине, в частности в Бабьем Яру. При этом, по его словам, советская власть пыталась скрыть эти преступления. «Поэтому мы благодарны независимой Украине за восстановление памяти о Холокосте и сохранения для будущих поколений», - сказал он.

Инсталляция «Взгляд в прошлое» - это стилизованное дерево и необработанные камни-валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации города в 1941-1943 годах, сделанные немецким военным фотографом. В конце сентября 1941 года он сделал в оккупированном Киеве 29 фотографий, среди которых 13 в Бабьем Яру. Эти фотографии – единственная документация Бабьего Яра в первые дни после массовых расстрелов. Образ дерева со сломанными ветками – метафора прерванной жизни. Именно такие деревья без ветвей устанавливают как традиционные еврейские надгробия – мацевы. Автор инсталляции - украинская художница и архитектор Анна Камишан. Ее родственники были среди 1,5 млн евреев, погибших во время Холокоста в Украине.